Kerim Mete İl Tarım Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnameye göre, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Kerim Mete getirildi. Mevcut İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al ise başka bir göreve atanmadı. Bilindiği üzere eski İl Tarım Müdürü İlhan Özel yaklaşık 15 ay önce elim bir kazada hayatını kaybetmişti. Özel’in hayatını kaybetmesinden sonra kuruma herhangi bir atama yapılmamıştı.