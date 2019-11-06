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Körfez Ticaret Odası’nda ikili iş görüşmeleri başlıyor

Körfez Ticaret Odası bünyesinde Rus ve Kosova İş heyetlerini ağırlayacak önce tanışma toplantısı ardından da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.Körfez Ticaret Odası’nda İkili İş Görüşmeleri Başlıyor
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Körfez Ticaret Odası 7-8 Kasım tarihleri arasında bünyesinde Rus ve Kosova İş heyetlerini ağırlayacak 7 Kasım Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında Ruşya 8 Kasım Cuma günü 15:00-17:00 saatleri arasında ise Kosova Heyeti ile önce tanışma toplantısı ardından da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

AMAÇ YENİ BAĞLANTILAR KURMAK

Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarını, yeni iş fırsatları ve bağlantıları ile ağlarını genişletmelerini sağlayan en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Öztürk’’ Körfez Ticaret Odası olarak üyelerimizin, ilçemizin gelişimine ekonomisine katkı sunmak için çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz bu kapsamda tüm üyelerimizi programımıza bekliyoruz’’ dedi.

RUS HEYET 7 KASIM’DA

Körfez Ticaret Odası ikili iş görüşmeleri kapsamında ilk olarak Rus işadamlarını ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe Günü12:00-15:00 saatleri arasında yapılacak olan etkinlikte üyeler yapacakları ikili iş görüşmeleri ile yeni iş fırsatları ve bağlantıları ile ağlarını genişletebilecekler. İkili iş görüşmeleri hakkında konuşan Recep Öztürk üyelerimizin uluslararası pazara açılması için yapacağımız etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum Rusların bizlerden n çok aldıkları ürünler inşaat müteahhitlik hizmetleri,otomotiv yedek parça, aksesuar eşyaları, mobilya, makine &ekipmanRusya’nın bize en çok sattığı ürünler;  Petrol, doğalgaz,  metaller, kimyasal ürünler, taşkömürü.

KOSOVA HEYETİ 8 KASIM’DA

Körfez Ticaret Odası son 8 Kasım Cuma günü Kosova İş adamları ve bakanlık yetkililerini ağırlayacak. 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacak olan ikili iş görüşmeleri ile hemaradaki dostluk bağları kuvvetlenecek hem de iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye katkı sunulacak. Bizim Kosova’ya ihraç ettiğimiz en önemli ürünler: tekstil ürünleri, metal ürünleri, makine ve cihazlar, plastik ve kağıt olurken Kosova’dan aldığımız başlıca ürünler: tekstil elyafı ve ürünleri, metal cevherleri ve hurdaları, kauçuk oluşturuyor.

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