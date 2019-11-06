Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:45 TSİ- Gündem G: Bugün 09:52 TSİ

Avlanan 13 kiloluk sazanı göle bıraktılar

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Sapanca Gölünde düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışmasını ziyaret ederek avlanan 13 kiloluk sazan balığını göle geri bıraktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde başladı. Yarışmada 28 sektörde 112 yarışmacı, 15 hakem ve 15 saha görevlisi nezaretinde yarışıyorlar. Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Belediyesi Sazan Tutma Takımı Kartepe Carp Team takımını ziyaret ederek, tutmuş oldukları 13 kilo 210 gram ağırlığındaki sazan balığını tekrar suya bıraktı.

SAPANCA GÖLÜNE SALDIK

Ziyarette balıkçılarla sohbet eden Belediye Başkanı Kocaman, yarışmanın ayrıntıları hakkında bilgi aldı. Sazan Yarışması hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Kocaman, “Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. KAMADER’e teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ekiplere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Az önce 13 kilo 210 gramlık sazan balığını yeniden Sapanca Gölü’ne saldık. Yarışmada katılan ekiplere başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 09:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı mask
Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı
Kocaeli’de ıspanak alarmı! mask
Kocaeli’de ıspanak alarmı!
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı! mask
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı!
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak mask
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak
Dikkat! Bugün sirenler çalacak mask
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu! mask
İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL