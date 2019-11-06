Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:12 TSİ- Gündem G: Bugün 10:15 TSİ

Büyükşehir’den o firmaya ihale yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli’yi de yakından ilgilendiren bir duyuru yayınlandı. Kartepeli firma Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine katılmaktan tam bir yıl süreyle men edildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine katılmaktan tam bir yıl süreyle men edildi. Alınan bu karara göre Kartepe’de kurulu bulunan Elyapı Beton Elemanları firmasının, Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine girmesi bir yıl süreyle yasaklandı. Bir yılın sonunda firma tekrar ihalelere katılabilecek.

Bugün 10:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı mask
Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı
Kocaeli’de ıspanak alarmı! mask
Kocaeli’de ıspanak alarmı!
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı! mask
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı!
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak mask
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak
Dikkat! Bugün sirenler çalacak mask
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu! mask
İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL