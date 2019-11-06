Büyükşehir’den o firmaya ihale yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine katılmaktan tam bir yıl süreyle men edildi. Alınan bu karara göre Kartepe’de kurulu bulunan Elyapı Beton Elemanları firmasının, Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine girmesi bir yıl süreyle yasaklandı. Bir yılın sonunda firma tekrar ihalelere katılabilecek.