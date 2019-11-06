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Bilgi Köprüsü’nde Kızılay Haftası

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay Haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta çift yabancı dil eğitimi veren Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda da hafta nedeniyle bir takım çalışmalar gerçekleşti.
Türkiye'nin en önemli yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı’nın önemi, ne işler yaptığı, amacı, hedefleri çocuklara anlatıldı. Kızılay'ın herkesin ihtiyacı olan bir yardım kuruluşu olduğu bilinci ve bu bilinci geliştirip yeni nesillere aktarmanın önemi uygulanan bu etkinliklerle pekişmiş oldu.

İZMİT KIZILAY MERKEZİ’Nİ ZİYARET

Sevgi Tomurcukları ve Sevgi Çiçekleri Sınıflarının katılım sağladığı etkinliklerden biri de İzmit Kızılay Kan Bağış Merkezi’ni ziyaretti. Sevgi Tomurcukları sınıfından Miray Nisa Cihan’ın annesi Yasemin Candan Cihan’ın görevli olduğu merkezde minik öğrenciler Kızılay hakkında bilgilerini burada pekiştirdi.

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