Sungurlu Barajı yeniden gündemde

Kandıra Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda 5 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerine geçilmeden önce gündeme dahil edilmek istenen önergeler okundu. CHP’li Meclis Üyesi Birten Kaya tarafından sunulan önergede Türkiye’de 17 tane sakin şehir unvanı alan ilçeler gibi Kandıra’nın da sakin şehir unvanı alabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusu talep edildi. Önerge oy birliğiyle gündeme dâhil edildi.

MUHALEFETİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

İYİ Parti grubundan Mustafa Türk ve Gürkan Çakır tarafından sunulan önergede ise Kent Meydanı olarak belirlene alanda bazı müteahhitlerin parsel toplanmasıyla burada tekrar plan tadilatına gidildiği ve kent meydanı ticari alan olarak yenilendiği belirtilerek, bu alanda parsel sahiplerinin mağdur edilmemesi için konunun komisyonlarda yeniden incelenmesi talep edildi. Önerge reddedilerek gündeme dâhil edilmedi.

GELİR TARİFESİ ONAYLANDI

Birinci gündem maddesinde komisyon tarafından incelenen ve oybirliği ile kabul edilen 2020 yılı gelir tarifesi görüşüldü. İYİ Parti grubundan Mustafa Gebeş gelir tarifesinde özellikle düğün salonu fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Gebeş, “Kandıra'daki düğün salonlarımızı köylerimizdeki vatandaşlarımız da kullanıyor ve takdir edersiniz ki buradaki halkımızın gelirine göre salon fiyatları çok yüksek. Uygun görülürse düğün salonlarının geçtiğimiz yıldaki fiyatlarıyla devam etmesini talep ediyorum" dedi. Başkan Turan ise fiyatların makul olduğunu belirterek, “Burada herhangi bir fiyat artışına gitmediğimiz takdirde müfettiş incelemesinde bununla ilgili bir ihtar yazılacaktır. Sonuçta Kandıra Belediyesi’nin bütçesi belli. Bir gelir gider dengesi var. Yapılan zammın halkımızı zora sokacak bir oranda olduğunu da sanmıyorum" ifadelerini kullandı. İlgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

KANDIRA’YA “SAKİN ŞEHİR” UNVANI

İkinci gündem maddesinde Araman Mahallesi’nde 120 ada 11 parsel ile 120 ada 13 parselin takas işlemi yapılması görüşüldü ve Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde görüşülen bütçe kesin hesabı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Dördüncü gündem maddesinde Kefken Mahallesi’nde yapılacak olan 22A çalışmalarında bilirkişi seçilmesi görüşüldü ve belirlenen isimler oy birliğiyle kabul edildi. Meclise ek gündem olarak dahil edilen Kandıra’nın sakin şehir unvanı alabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusu ise oy birliğiyle Türlü İşler Komisyonu’na havale edildi.

SUNGURLU BARAJI GÜNDEMDE

Dilek ve temenniler kısmında söz alan CHP grubundan Mustafa Türk, Sungurlu Barajı ile Akçaova sakinlerinin mağduriyetini gündeme getirerek, 21 Kasım’da yapılacak olan ÇED toplantısında yerleşim yerlerinin belirlenmesi ve güzergahlar için yolların belirlenmesi hususunda Kandıra Belediyesi’nin gerekenleri yapmasını ve buradaki halkın kendisini yalnız hissetmemesi için meclisten ve belediye başkanından halkın yanında yer almasını talep etti. Başkan Turan ise burada halkın asla mağdur edilmeyeceğini ifade ederek, yerleşim yeri gösterildiğinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imar planlaması çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.