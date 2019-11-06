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Veysel Kaplan açtığı davayı kazandı

2012 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanını protesto ettiği için ceza alan Eğitim-Sen'in eski şube başkanı Veysel Kaplan açtığı davayı kazandı, Kaplan devletten tazminat alacak
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2012 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın şehirde eğitimcileri bilinçlendirme amacıyla etkinlik düzenliyordu. İzmit'te düzenlenen bir etkinlik Eğitim-Sen Kocaeli eski Şube Başkanı Veysel Kaplan alanda dönemin bakanını protesto etmiş ve bu sebeple salondan çıkarılmıştı. Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve soruşturma başlatılan Kaplan'a ceza verilmişti.

3 BİN TL TAZMİNAT

Bu karara itiraz eden Kaplan konuyu mahkemeye taşımıştı. Kaplan'ın itirazını Sakarya Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti. Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Veysel Kaplan mahkeme tarafından haklı bulundu. Mahkeme Kaplan'ın örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini kabul etti ve Veysel Kaplan'a 3 bin lira tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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