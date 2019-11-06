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Sel mağdurlarına bin TL verilecek

Körfez Belediyesi’nin kasım ayı meclisi gerçekleştirildi. 11 sel mağduruna biner liralık yardım yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı
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Körfez Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 14 gündem maddeleri tek tek görüşüldü. Gündem maddeleri dışında önergeler de tek tek görüşüldü, gündeme alındı. Plan Bütçe Komisyonu tarafından da incelenen tarifelerde yapılan değişiklikler ve İmar Komisyonu’nun başkana yetki verilmesi ile ilgili hazırladığı rapor kabul edildi.

MAĞDURLARA YARDIM

Son yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara nakdi yardım yapılması kararı da oy birliği ile kabul edildi. Başkan Şener Söğüt, “Yaklaşık 2 ay önce en son yağışlarla birlikte 18 ailenin mağdur edildiği tespit edildi. 7 aileye gerekli yardım yapıldı. Bizler de geri kalan 11 aileye 1.000’er lira yardımda bulunacağız” dedi. Karar oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Söğüt Fatih ve Güne Mahallesi’ndeki alt yapı çalışmalarının 2020 yılında başlayacağını belirtti.

SIKINTI KALMAYACAK

Başkan Söğüt, “Biliyorsunuz İSU ilçemizdeki tüm altyapıyı yenileme kararı aldı. Bu dönem Fatih ve Güney Mahallemiz de çalışma yürütecekler. Bu iki mahallede büyük sıkıntı yaşıyoruz. Körfez’in geri kalan tüm alt yapısı sırayla yenilenecek. Büyük bir çalışma olacak. 2020’de başlayacak ve 2022’ye kadar da uzayabilir. Çalışma bittikten sonra bu tür yağmurlarda büyük ölçüde Körfez’de sıkıntı yaşanmayacak” dedi. TAHSİSİNİ YAPACAĞIZ Sağlık ocaklarının yerlerinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne devri konusunda da 4 gündem maddesi tek seferde görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, “İl Sağlık Müdürlüğümüzün bizden talebi var. Sağlık ocaklarının yerlerinin tahsisi ile alakalı. Bizlerden buraların tahsislerini istiyor. Fatih Mahallesi’nde yer alan sağlık ocağını büyültecekler. Hacı Osman Mahallesi’ndeki sağlık ocağında da düzenleme yapılacak.

SAĞLIK YAŞAM MERKEZİ OLACAK

Mimar Sinan Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili de Sarmaşık Dere’nin hemen yan tarafındaki parselde yeni bir merkez yapmak istiyorlar. Ağız ve Diş Sağlığı binasının bulunduğu alana da Körfez Sağlık Kompleksi yapılacak. Sağlık Yaşam Merkezi dediğimiz; acil araçların parklandığı, aileye psikolojik danışmanlık verildiği, koruyucu hekimlik noktasında aileleri bilgilendirebilecek bir yaşam merkezi olacak. 10 yıllık bir tahsis” dedi.

MEYDAN OLUŞTURACAĞIZ

Mimar Sinan Mahallesi’nde mevcut sağlık ocağının olduğu alanı da meydan yapacaklarını belirten Başkan Söğüt, “Ön tarafında bir iki işletme vardı buraları çıkarttık. Sağlık ocağının olduğu yapı da baya eski ve hantal bir yapı. Hedefimiz burayı da yıkarak orada bir meydan oluşturmak. Mimar Sinan için güzel bir alan oluşacak. Yarımca çok doldu ve nefes alabileceği bir meydan oluşturmuş oluruz. Muhtarlık ve kütüphane için de alan içerisinde bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

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