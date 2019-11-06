Ev sahiplerinin 30 Kasım’a kadar Emlak Vergisi’nin ikinci taksidini ödemesi gerekiyor. Ancak yasaya göre, ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Tabi bunun da bazı şartları var.

TEK KONUT ŞARTI

Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

5 YILLIK İADE HAKKI

Muaf olduğu halde yanlışlıkla ya da bilmeden Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi'ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

KİRACI OLABİLİRLER

Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor.

Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa muafiyetten yararlanamaz.

34 BİN LİRA SINIRI

Vergiden muaf olan kişilerin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Bu kişiler, 2018’de 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2019’da sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin; arsası olan da vergi ödüyor.

YENİ BİNADA 5 YIL İNDİRİM

Yeni bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri (yüzde 25’i), inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren, 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor. Örneğin 200 liraya ödenecekse bu 150 liraya düşüyor.