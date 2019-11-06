Taşdemir: Neredeyse Körfez'i yürüyerek geçeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, kentin en büyük sorunlarından biri olan limanlara dikkat çekti. Körfez ilçesinin yüksek bir noktasından ilçede yer alan limanları inceleyen Taşdemir, yeni yapılan ve genişletme çalışmaları süren limanların İzmit Körfezi habitatını olumsuz etkilediğini söyledi. Engin Taşdemir’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Kocaeli’nin merkezine doğru uzanan en önemli doğal güzelliğimiz olan İzmit Körfezi maalesef hoyrat yapılaşma ile yok olmaya yüz tuttu. Her geçen gün artan liman sayısı yetmezmiş gibi mevcut limanlara da sürekli olarak genişleme izni veriliyor. Yılda 15 bin gemi ağırlayan kentimizde İzmit Körfezi’ndeki canlı nüfusu büyük tehlike altında" dedi.

PEŞİ SIRA GELEN DOLGULAR

Taşdemir, "Sadece Körfez ilçesinde Yılport Limanı 8 bin metrekare genişleme dolgusu yaptı. Yine Gübretaş Limanı 35 bin metrekare genişleyecek. Tüm yargı kararlarına rağmen yapımına tamamlanan Dubai Port Limanı için denizde çok büyük dolgu çalışması yapıldı. 504 bin metrekarelik alana inşa edilen limanın neredeyse yarısı körfeze yapılan dolgu üzerine inşa edildi. Şimdi Oyak grubu bir liman yapacak. Bu liman için 60 bin dönüm deniz dolgusu yapılacak. Bu saydığı dolgu alanları yalnızca Körfez ilçesindeki alanlar. Derince’de, Dilovası’nda Başiskele’de, Gebze’de ve daha pek çok farklı ilçemizde onlarca liman bulunuyor. Bu limanlar için izinler öyle kolay veriliyor ki anlamak mümkün değil" diye konuştu.

ÇED RAPORLARI OLUMSUZ DA OLSA

Konuşmasının devamında Taşdemir, "Vatandaş evinin bahçesine bir verenda yapmak istese kılı kırk yaran bürokrasimiz söz konusu liman olduğunda hiçbir şeye bakmadan izni veriyor. ÇED raporları olumsuz olsa dahi, çevreye verilecek zarar aleni olsa dahi kimse umursamıyor. Limanlar peşi sıra inşa ediliyor, İzmit Körfezi moloz yığınları ile dolduruluyor. Körfez’de liman inşa etmek oldukça kolay.2 metre yeri olan istediği izni alıyor, 10 metre dolgu yapıyor. İzmit Körfezi’ni doldurarak bitirdik. Artık neredeyse Körfez’den Gölcük’e yürüyerek gidip geçeceğiz. İzmit Körfezi’ne önceki gün tepeden baktım, içim acıdı. Bu güzel doğa harikasını her geçen gün inşa edilen limanlarla tüketenlerin hiç mi vicdanı yok" diye sordu.

SAHİLLERİ DE LİMAN YAPALIM

İzmit Körfezi’ne deniz sporları yapılsa, İzmit Körfezi’nde yatlar, yelkenliler yarışsa kötü mü olur? Bugün Körfezin neredeyse yarısına yaklaşmak bile mümkün değil. Çünkü yarısı özel firmalar tarafından kapılmış, liman yapılmış. Vatandaş, bulabildiği küçük bir sahil şeridine akın ediyor. Birkaç sahil alanımızı da limanlara teslim edersek, tamamdır. Bize fazla çünkü bu deniz, bu lüks. Sahilleri de liman yapalım. Adım atacağımız yer kalmasın deniz kenarında. En azından ‘körfezimiz var’ diyerek dertlenmeyiz. Körfezi de liman sahiplerine pay eder, ihale eder kurtuluruz.”