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Türkiye otomobilde en çok o rengi tercih ediyor

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye’de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi. Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı.

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