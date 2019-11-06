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VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ne yeni cildiye uzmanı

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Sefer Namlı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
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Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye’nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care’in sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek standartlarda hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, yaklaşık 4 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. Hasta odaklı hizmet anlayışını ilke edinerek, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Sefer Namlı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde göreve başladı. Uzm. Dr.Sefer Namlı’nın uzmanlık alanları arasında,akne, deri ve deri eki enfeksiyonları, saç hastalıkları, doğumsal ve tepkisel/reaktif deri hastalıkları tanı ve tedavisi bulunmaktadır.

 

 

 

Bugün 11:43 TSİ - Sağlık

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