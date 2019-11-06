Afyonkarahisarlılar kahvaltıda buluştu

Kocaeli Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Dayanıma Derneği, üyelerini kahvaltı programında buluşturdu. Dernek Başkanı Hayri Öztuncer, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Faruk Sarı, Ayşe Yetkin, Evnur Sandal, Ümran Yalçın, Filiz Meral ve Zeliha Özer’in ev sahipliğinde Gölcük Gölbaşı Restaurant’ta düzenlenen programa çok sayıda dernek üyesi ve davetli katıldı.

ŞARKILAR SÖYLENDİ

Son derece keyifli geçtiği öğrenilen etkinliğe katılan dernek üyelerinin gönüllerince eğlenerek, bol bol şarkı söylediği kaydedildi. Kahvaltı kapsamında derneğin hayata geçirmeyi planladığı yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Dernek başkanı Hayri Öztuncer, etkinliğe katılan tüm üyelerine teşekkürlerini ileterek, bu tarz programların devam edeceğini duyurdu.