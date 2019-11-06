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CHP'de büyük kavgayı başlatacak mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan,  seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı “Kahramanın Yolculuğu” adıyla kitaplaştırdı.
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Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na aday olduğu dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu’nun 3 seçim kampanyasının direktörlüğünü üstlenen Necati Özkan’ın kitabı “İstanbul'da bile çok az bilinen genç bir adamın, tüm Türkiye tarafından tanınarak geniş kitlelerin umudu haline gelmesi, sıfır hatayla hayata geçirilen ilham verici kampanya ve 3 ay arayla yapılan iki seçimden galip çıkmanın tüm öyküsü okuyucuyla paylaşıyor” diye tanıtılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise kitabın önsözünü kaleme almıştı.

Necati Özkan’ın Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” adlı kitabı CHP içinde tartışma yarattı.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NDAN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan’ın kitapta kendisini “kahramanlaştırdığını” iddia ederek şunları yazdı:

“Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle

Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!”(OdaTv)

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