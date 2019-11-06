Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:02 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:11 TSİ

Hakan Çakar, delege seçim takvimini açıkladı

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 9 Kasım tarihinde başlayacak olan delege takvim sürecini açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe Sekreteri Arda Başaran ve Başkan Yardımcısı Harun Arıcan ile birlikte kongre süreci, delege seçim takvimi ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Çakar 9 Kasım Cumartesi günü başlayıp 24 Kasım Pazar günü sona erecek olan mahalle delege seçim takvimini açıkladı. 52 mahallenin takvim sürecini açıklayan Hakan Çakar seçimlerin mahallerde olacağını ifade etti. Öte yandan köy delege seçimlerimi 25 Kasım ve 29 Kasım tarihinde yapacaklarını açıkladı. Sarışeyh, Eseler ve Kısa köylerinde tek üye olacağı için atama yapılacağını duyurdu.

“ŞENLİK HAVASINDA OLACAK”

“Partimizde heyecan devam ediyor” diyen Çakar “Kongre sürecini kavga ve tartışma olmadan geçireceğimize inanıyorum. Bazı mahallerle de iki ve üç liste olabilir.Bu süreci sağlıklı atlatıp, Aralık ayında ilçe kongremizi yapmayı planlıyoruz. Hangi mahallede delege seçimi olacaksa 2 gün önceden mahalle delegelerimize mesajla bilgi vereceğiz. Hiçbir şaibe altında kalmak istemiyoruz. Partimizin 2 bin 150 üyesi var. Biz isteriz ki seçimlerde üyelerimizin tamamı delege seçimine katılsın. İlçe kongremiz şenlik havasında olacaktır. Planlarımız o doğrultuda. Aday çıkacak arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 12:02 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia
Fikri Işık toplantıya katılmadı mask
Fikri Işık toplantıya katılmadı
Hakan Çakar, delege seçim takvimini açıkladı mask
Hakan Çakar, delege seçim takvimini açıkladı
Hürriyet: “Biz aptal mıyız?” mask
Hürriyet: “Biz aptal mıyız?”
Hürriyet, geçmiş dönem başkanlarını ziyaret etti mask
Hürriyet, geçmiş dönem başkanlarını ziyaret etti
Ellibeş, o konuşması nedeniyle Büyükakın'ı alnından öptü mask
Ellibeş, o konuşması nedeniyle Büyükakın'ı alnından öptü
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak

GALERİ

Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL