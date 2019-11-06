Hakan Çakar, delege seçim takvimini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe Sekreteri Arda Başaran ve Başkan Yardımcısı Harun Arıcan ile birlikte kongre süreci, delege seçim takvimi ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Çakar 9 Kasım Cumartesi günü başlayıp 24 Kasım Pazar günü sona erecek olan mahalle delege seçim takvimini açıkladı. 52 mahallenin takvim sürecini açıklayan Hakan Çakar seçimlerin mahallerde olacağını ifade etti. Öte yandan köy delege seçimlerimi 25 Kasım ve 29 Kasım tarihinde yapacaklarını açıkladı. Sarışeyh, Eseler ve Kısa köylerinde tek üye olacağı için atama yapılacağını duyurdu.

“ŞENLİK HAVASINDA OLACAK”

“Partimizde heyecan devam ediyor” diyen Çakar “Kongre sürecini kavga ve tartışma olmadan geçireceğimize inanıyorum. Bazı mahallerle de iki ve üç liste olabilir.Bu süreci sağlıklı atlatıp, Aralık ayında ilçe kongremizi yapmayı planlıyoruz. Hangi mahallede delege seçimi olacaksa 2 gün önceden mahalle delegelerimize mesajla bilgi vereceğiz. Hiçbir şaibe altında kalmak istemiyoruz. Partimizin 2 bin 150 üyesi var. Biz isteriz ki seçimlerde üyelerimizin tamamı delege seçimine katılsın. İlçe kongremiz şenlik havasında olacaktır. Planlarımız o doğrultuda. Aday çıkacak arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.