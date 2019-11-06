İçkili ruhsat sorununa yeni çözüm

Dün gerçekleşen İzmit Belediyesi Kasım ayı Meclisi’nde tartışma konusu olan içki ruhsatı ile ilgili mecliste AKP ve MHP içki ruhsatına onay vermedi. Bütçe görüşmeleri öncesinde verilen arada AKP ve CHP grubu yeni bir önerge sunarak içki ruhsatı verilmesinin önünü açtı. Verilen önergede 1982 yılında yapılan, güncel olmayan içkili yerler haritası güncelleştirilmesi teklif edildi.

“SÜRPRİZ OLACAK”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, önerge öncesi yaptığı konuşmada, “Bu yapacağım konuşma grubumda ki arkadaşlara sürpriz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın da ‘Alkollü yerler için şartlar sağlanmışsa onay verilmeli. Bunlarda kanunda belli. Objektif kurallar eğer uyuyorsa kimin diye soramayız. Kimin diye sorarsak, kurallar şahsa göre uygulanıyor demektir’ şeklinde açıklaması vardır. Bizlerde konuyu yasal olarak ele aldığımızda; yönetmeliğinin tanımlar başlığı altındaki 4.maddesinin (h) bendi; ‘İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verileceği iş yerlerinin açılabileceği bölgeyi’ şeklinde tanımlamaktadır” dedi.

“MECLİSİMİZİN YETKİLİ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR”

Soydabaş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Anayasanın (gençliğin korunması) ana başlığı altındaki Madde 58. İkinci paragrafında ‘Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’ denmektedir. Bu tedbirlerden biri de alkol türü maddelerin belirlenmiş sınırlı bölgelerin dışında satılmasını önlemektedir. Yine yönetmeliğinin 29. maddedesi ikinci paragrafında belirtildiği gibi ‘içkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz’ hükmünden dolayı anılan adresteki yerler, tespit edilmiş içkili yer bölgesi dışında kaldığından meclisimize gelen konu içkili yer bölgesi olmadığından konu ile ilgili meclisimizin yetkili olmadığı düşünülmüştür.

“BU DURUMA DÜŞMEMESİ İÇİN”

Ayrıca açılış kararı alınması durumunda meclisimiz yasaya aykırı karar almış olacak ve Meclisin varlığı tartışılmış duruma gelecektir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin feshi başlığı altındaki 30 ncu madde ‘b’ fıkrası ‘Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyası konularda karar alırsa İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile fesih edilir’ denmektedir. Meclisimizin bu duruma düşmemesi için konu ile ilgili kararımız Ret şeklinde olmuştur.”

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Mecliste verilen aranın ardından AKP ve CHP, İzmit’te alkollü mekanlar haritasının güncellenmesini talep etti. MHP grubu “O zaman niye şimdi üç iş yeri için ret verdik. Bu düzenleme ile ret vermemizin anlamı nedir?” diyerek AKP’nin içkili alan haritası güncelleme önerisini ret etti. Madde, oy çokluğuyla komisyona havale edildi.