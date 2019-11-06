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TEM Otoyolu’ndaki kazada otomobil hurdaya döndü

TEM Otoyolu Körfez mevkiinde yol temizlik aracı, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kazada tır ile temizlik aracı arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, TEM Otoyolu Körfez gişeler mevki İstanbul istikametinde saat 10.39’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T. idaresindeki 34 VT 5527 plakalı otomobil, yolda temizlik yapan 34 SEY 96 plakalı kamyoneti son anda fark edince çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil, arkadan gelen 34 GH 7024 plakalı tır ile kamyonet arasında sıkıştı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Yaşar T.’nin adı öğrenilemeyen eşi, babası ve kayınvalidesi Saliha T. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Saliha T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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