Tüysüzler davası beklemede

27 Haziran 2014 tarihinde kapatılmasının ardından kayıplara karışan Tüysüzler Kuyumculuk sahipleri Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz, topladıkları para, altın ve dövizlerle kayıplara karışmıştı. Tüysüzler hakkında ise adliyeye giden 636 vatandaş şikayetçi olmuştu.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan sanıklar Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz’e 5’er yıl hapis; 100 bin TL de idari para cezası öngörmüştü. Temyiz için üst mahkemeye gönderilen dosyada, İstanbul İstinaf Mahkemesi kararı bozarak dosyayı yeniden görülmesi için Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Duruşma bugün görülecekti fakat incelemenin devam etmesi nedeniyle duruşma görülmedi.