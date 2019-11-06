Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:32 TSİ- Gündem G: Bugün 15:10 TSİ

Tüysüzler davası beklemede

Bugün görülecek olan 636 kişinin şikayetçi olduğu Tüysüzler Kuyumculuk sahipleri hakkındaki dava dosya üzerinde inceleme devam ettiği için görülmedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

27 Haziran 2014 tarihinde kapatılmasının ardından kayıplara karışan Tüysüzler Kuyumculuk sahipleri Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz, topladıkları para, altın ve dövizlerle kayıplara karışmıştı. Tüysüzler hakkında ise adliyeye giden 636 vatandaş şikayetçi olmuştu.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme,  tutuksuz olarak yargılanan sanıklar Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz’e 5’er yıl hapis; 100 bin TL de idari para cezası öngörmüştü. Temyiz için üst mahkemeye gönderilen dosyada, İstanbul İstinaf Mahkemesi kararı bozarak dosyayı yeniden görülmesi için Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Duruşma bugün görülecekti fakat incelemenin devam etmesi nedeniyle duruşma görülmedi.

Bugün 12:32 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Bu yıl kış nasıl geçecek? Meteoroloji açıkladı mask
Bu yıl kış nasıl geçecek? Meteoroloji açıkladı
Kocaeli'de ıspanaktan zehirlenenler var! mask
Kocaeli'de ıspanaktan zehirlenenler var!
Hürriyet’ten tepki: Hayal Kahvesi ruhsatsız nasıl işletiliyor yıllardır? mask
Hürriyet’ten tepki: Hayal Kahvesi ruhsatsız nasıl işletiliyor yıllardır?
Tuncay Aşkın zulüm görmeden gül gibi emekli oldu” mask
Tuncay Aşkın zulüm görmeden gül gibi emekli oldu”
Türkiye otomobilde en çok o rengi tercih ediyor mask
Türkiye otomobilde en çok o rengi tercih ediyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak

GALERİ

Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL