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6 sanıklı tecavüz davasında karar!

2017 yılında Kocaeli’de devlet yurdundan kaçan Ş.V. isimli kız çocuğuna karşı sanıkların cinsel istismar ve çocuğu fuhuşa teşvik etmek suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada bugün karar çıktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Edinilen bilgi ve iddialara göre 2017 yılında olay tarihinde 16 yaşında olan Ş.V. isimli kız çocuğu Kocaeli’de bulunan bir devlet yurdundan kaçmasının ardından polis ekiplerince bulunmuştu. Ş.V. polislere, İzmit’te bulunan bir rent a car dükkanında kendisine zorla tecavüz ettiklerini, uyuşturucu verdiklerini anlatmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış; dosyanın tamamlanmasının ardından ise Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

MAĞDUR BULUNAMIYOR

Davanın 9’uncu celsesinde bugün karar çıktı. Sanıkların tutuksuz yargılandığı davada R.A.G. dışında diğer 5 sanık katılmadı. Mağdur kız çocuğu Ş.V.’nin avukatı “Müvekkilimizin beyanları alınmadan hüküm kurulmamasını talep ediyoruz” ifadelerinde bulunurken mahkeme başkanı Ş.V.’nin zorla getirilme kararına rağmen bulunamadığını belirtti. Sanık R.A.G. beraatını talep ederken R.A.G.’nın avukatı ise, “Savcılık mütalaasında benim müvekkilim hakkında ceza verilmesi yönünde olduğu görülmüştür. 8 celse boyunca mağduru aradık; huzurda dinlenmesini istedik. Çünkü mağdurun beyanı dışında somut delil mevcut değildir. Soruşturma beyanına göre mütalaa oluşturuldu. Ş.V.’nin ‘Zorla hap vermek suretiyle zorla ilişkiye cinsel ilişkiye girdiği’ yönünde iddiası vardır ancak 3.5 ay boyunca bir yere başvuru olmaksızın 3.5 ay sonra mağdurun beyanı doğrultusunda dava açılmıştır. Zorla ilişkiye dair herhangi bir delil yoktur. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum” dedi.

SANIKLARA CEZA

Diğer sanık avukatları somut bir delil olmadığını belirterek sanıkların beraatını talep etti. Sanık R.A.G son sözü sorulması üzerine “Suçlamaları kabul etmiyorum; beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık B.Y., E.C. ve Ş.Ö. hakkında 15 yaşından büyük mağdure Ş.V.’ye karşı çocuğu fuhuşa teşvik etme suçunu işledikleri iddiasından beraatlarına, M.Ç. hakkında basit cinsel istismar suçundan beraatına, R.A.G. hakkında çocuğu fuhuşa teşvik etmek suçundan beraatına karar verirken suç tarihinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olduğu gerekçesiyle ve birden fazla suçu işlediği tespitle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar S.K., O.K., B.C.D reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası çarptırılmasına karar verildi.

Bugün 12:57 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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