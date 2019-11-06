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Hadi Özcan suikastinde 2 beraat

2006 yılında İzmit Yahyakaptan’da çete lideri Hadi Özcan’a yönelik suikast girişiminde 7 kişi yaralanmış; dönemin Cumhuriyet Savcısı’nın eşini yaralamış diğer vatandaş hayatını kaybetmişti. Bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2 kişi beraat etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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2006 yılının Mart ayında İzmit Yahyakaptan mevkiinde çete lideri Hadi Özcan’a yönelik yapılan suikast girişiminde o sırada yoldan geçmekte olan yolcu otobüsü kurşunların hedefi olmuş; olayda Hadi Özcan ile birlikte 7 kişi yaralanmıştı. Olayda, dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı olan Erdoğan İnem’in eşi Ayfer İnem ayağından yaralanmış diğer kişi de hayatını kaybetmişti.

CEZA YAĞDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Oktay ve Ali Öztürk’ün bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2013 yılında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Oktay Öztürk ve Ali Öztürk'e bir kez müebbet ve 117 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası; sanık İdris Kaya'ya müebbet ve 120 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası; sanık Hüseyin Kanber'e 18 yıl 5 ay 20 gün, sanık Dursun Şakar'a 36 yıl 8 ay, sanık Şehmus Deniz’e 40 yıl 6 ay 20 gün, sanık Nevzat Şiyak'a ise 19 yıl 20 gün hapis cezası verilirken yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilmişti.

Mahkeme ayrıca, Sanık Yaşar Kandemir'e 6 yıl 11 ay 20 gün, Erol Altunay'a 1 yıl 1 ay 20 gün, sanık Mehmet Doğan'ın ise beraatına karar verilmişti. Mahkeme heyeti diğer 7 sanığa ise 1 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, tutuklu sanık Hüseyin Kanber'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine; tutuklu sanıklar Oktay Öztürk, Dursun Şakar, Ali Öztürk ve İdris Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

2 KİŞİ BERAAT ETTİ

Onanmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosyada eksik yargılanma olduğu gerekçesiyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanıklar tahliyelerini talep ederken mahkeme heyeti verdiği kararda Ali ve Oktay Öztürk’ün beraatına, İdris Kaya’ya ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bugün 13:09 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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