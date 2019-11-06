İSU: Endişeye gerek yok

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda, 06 Kasım itibariyle 11.92 milyon m3 su ve baraj doluluk oranı da yüzde 23,3 su seviyesindedir. Barajda su durumu mevsim şartlarına göre normal gerçekleşirken İSU Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu yeni kaynaklar olan Kandıra Namazgah Barajı, Sapanca Gölü, Denizli Göleti, yerel su kaynakları ve ihtiyaç halinde devreye alınacak derin su kuyularının kullanılması ile birlikte Kocaeli’nde su konusunda endişeye gerek bulunmamaktadır.

YUVACIK BARAJI NORMAL SÜREÇTE

Yuvacık Barajı, havzasındaki yağışlardan dolayı ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaşır. Baraj gölünde depolanan su da kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcanır. Sonbahar dönemine gelindiğinde ise baraj gölü, yıl içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır. Bu sebeple Yuvacık Barajı’nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması da beklenen bir durum olarak gerçekleşmektedir.

Nitekim 6 Kasım 2018 tarihinde barajda 12.94 milyon m3 su bulunurken 6 Kasım 2019 tarihinde de 11.92 milyon m3 su bulunmaktadır. Şehre, geçtiğimiz yıl aynı tarihte 363.880 m3/gün, bugün ise 365.780 m3 su verilmektedir. Ayrıca, baraja havzadan geçen yıl aynı tarihte 103.600 m3/sn bu yıl ise 122.762 m3/sn su girişi olmuştur.

PLANLAR DEVREYE ALINACAK

Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılamak için tek kaynağa bağlı olmayacak şekilde yatırımlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şehrin kuzeyinde yer alan Kandıra ve sahil bölgeleri ile İzmit, Derince ve Körfez kırsal yerleşim alanlarının içmesuyu ihtiyacını Namazgah barajı, Gebze bölgesindeki sanayi ve kırsal alanların su ihtiyacını Gebze Denizli Göleti, şehrin güneyinde yer alan Gölcük, Başiskele, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinin kırsal bölgelerin su ihtiyacını da yerel su kaynakları ile karşılamaktadır.

Kurum, Yuvacık Barajı’nın su durumu ve yağışlara bağlı olarak B planı olarak Sapanca Gölü, C planı olarakta derin su kuyularını devreye alacaktır. Barajın son verileri göz önünde bulundurularak önümüzdeki günlerde Sapanca Gölü’nden su alınmaya başlanılacaktır.

SU STRESİ YAŞANMAYACAK

Mevcut durumda yıllık 245 milyon m3 su kapasitesi bulunan İSU, sanayi kenti Kocaeli’nin gelecek projeksiyonu kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Karamürsel'de İhsaniye Barajı ile Sakarya’da Ballıkaya Barajlarını inşa ediyor. Baraj gövdeleri tamamlanan projelerin isale hatları ile arıtma tesislerinin proje çalışmaları sürmektedir. Önümüzdeki süreçte tamamlanacak projeler ile birlikte Ballıkaya Barajı’ndan 80 milyon m3/yıl, İhsaniye Barajından da 16 milyon m3/yıl su alınacaktır. Ayrıca, Gebze ilçesinin sanayi ve kırsal bölgelerinin su ihtiyacını karşılamak için Gebze Ovacık Kovalıdere Barajının inşaatı tamamlama aşamasına geldi. Bu barajların devreye girmesi ile birlikte Kocaeli’nin yıllık su kapasitesi 355 milyon m3’e çıkarılacak ve şehrimizde su stresi yaşanmayacaktır.

SU KULLANIMINA DİKKAT

İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaeli’mizin kesintisiz ve arıtılmış içme suyu ihtiyacı titizlikle takip edilmektedir. Halkımızın suyu, gönül rahatlığı içerisinde ama tasarrufa dikkat ederek kullanmaları önem arzetmektedir.

64 GÜNLÜK SU KALDI

İSU'nun 25 Ekim'de yaptığı açıklamada; "Yuvacık Barajı'nda 24 Ekim 2019 tarihi itibariyle doluluk %30 mertebesinde olup baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp su bulunmaktadır. Bu miktar en kötü koşullar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla Kocaeli’nin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabilecektir." denmişti. Geçen 11 günlük sürede Kocaeli'de hiç yağmur yağmaması Kocaeli'nin 64 günlük suyunun kaldığını ortaya çıkarttı.