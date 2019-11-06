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CHP’li Yılmaz Filiz’den Derince’deki ihaleye eleştiri

Derince Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yılmaz Filiz, Harikalar Sahili’ndeki işletmelerle ilgili yapılan ihaleye, sadece Yelken A.Ş.’nin katılmasını eleştirdi

Mesut Akbulut
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Derince Belediyesi, dün Harika Sahili’ndeki işletmelerle ilgili aylık 50 bin lira muhammen bedelle ihale yaptı. İhaleyi tek firma olarak katılan Derince Belediyesi’nin iştiraki Yelken A.Ş., sahili 5 yıllığına aylık 51 bin liraya kiraladı.

“GELECEĞİ GÖRDÜK”

Derince Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yılmaz Filiz, ihaleyi eleştirerek,  “Eylül ayındaki meclis toplantısında ihaleyi Yelken A.Ş.’nin alacağını söylemiştik. Belediye Başkanı Zeki Aygün, bizi falcılıkla suçlamıştı. İhale yapıldı ve ihaleyi Yelken A.Ş. aldı. Demek ki, falcı değilmişiz, geleceği görmüşüz. Derince Belediyesi’ne ait Yelken A.Ş., Harika Sahili’ndeki işletmeleri, seçim öncesi kimlere söz verdiyse, onlara verecek diye duyumlar alıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız” dedi

Bugün 13:20 TSİ - Gündem

Muhabir Mesut Akbulut

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