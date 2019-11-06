CHP’li Yılmaz Filiz’den Derince’deki ihaleye tepki!

Derince Belediyesi, bugün Harika Sahili’ndeki işletmelerle ilgili aylık 50 bin lira muhammen bedelle ihale yaptı. İhaleyi tek firma olarak katılan Derince Belediyesi’nin iştiraki Yelken A.Ş. 5 yıllığına aldı… Yelken A.Ş., ihaleyi 51 bin liraya aldı. Derince Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yılmaz Filiz, ihaleye tepki göstererek, “ Eylül ayındaki meclis toplantısında ihaleyi Yelken A.Ş.’nin alacağını söylemiştik. Belediye Başkanı Zeki Aygün, bizi falcılıkla suçlamıştı. İhale yapıldı ve ihaleyi Yelken A.Ş. aldı. Demek ki, falcı değilmişiz, geleceği görmüşüz. Derince Belediyesi’ne ait Yelken A.Ş., Harika Sahili’ndeki işletmeleri, seçim öncesi kime söz verdiyse, onlara verecek diye duyumlar alıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.