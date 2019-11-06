Anamuhalefet partisi CHP kongre sürecine girdi. Hafta sonu, ilçelerde delege seçimleri yapılacak. Ardından da ilçe kongrelerine geçilecek. Başkan adayları sessizliklerini korurken, adaylığını açıklayan ilk isim Körfez’den Şengül Yurt oldu. İlçenin sevilen isimlerinden Şengül Yurt, Körfez İlçe Başkan adaylığı basın toplantısını cuma günü yapacak. Basın toplantısı, Körfez Belediyesi’nin Tütünçiftlik sahilindeki sosyal tesislerinde düzenlenecek ve saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 14:34 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:06 TSİ
CHP’ye ilk aday sürpriz bir isim
Kongre sürecine giren CHP’de Şengül Yurt, Körfez İlçe Başkan adayı oldu. Körfez’in sevilen isimlerinden Yurt resmi adaylık açıklamasını cuma günü yapacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz