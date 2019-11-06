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CHP’ye ilk aday sürpriz bir isim

Kongre sürecine giren CHP’de Şengül Yurt, Körfez İlçe Başkan adayı oldu. Körfez’in sevilen isimlerinden Yurt resmi adaylık açıklamasını cuma günü yapacak
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Anamuhalefet partisi CHP kongre sürecine girdi. Hafta sonu, ilçelerde delege seçimleri yapılacak. Ardından da ilçe kongrelerine geçilecek. Başkan adayları sessizliklerini korurken, adaylığını açıklayan ilk isim Körfez’den Şengül Yurt oldu. İlçenin sevilen isimlerinden Şengül Yurt, Körfez İlçe Başkan adaylığı basın toplantısını cuma günü yapacak. Basın toplantısı, Körfez Belediyesi’nin Tütünçiftlik sahilindeki sosyal tesislerinde düzenlenecek ve saat 10.00’da başlayacak.

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