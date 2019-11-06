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“Ticaret Geliştirme Ofisi kurulsun”

MHP Derince Meclis Üyeleri, Derince Belediye Meclisi’nde verdiği önergede Derince’de Ticaret Geliştirme Ofisi kurulmasını gündeme getirdi. 

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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MHP Derince Meclis Üyeleri Tayfun Tosun, Özhan Kurt ve Ayhan Aksoy tarafından Derince Belediye Meclisi’nde verilen önergede Derince’de Ticaret Geliştirme Ofisi kurulması gündeme getirildi. Ticaret Geliştirme Ofisi ile ilgili olarak MHP’li Belediye Meclis üyelerinin verdiği önergede şu ifadelere yer verildi; Ofis; Cumhur Başkanlığı Yönetim Sistemini ve Ticaret Bakanlığı’nın ekonomiyleihracatı geliştirme yönündeki politikalarını yakından takip etmekle beraber, temelde esnaf bilgilendirme eğitimleriyle  başlayarak; kurumların sunduğu teşvik ve desteklerin ilgilenenlere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıyla devam edecek bu yönünde geliştirme için çalışmalar yapmak hedefler arasındadır. Köylüyü, üreticiyi  ve KOBİ’ yi  destekleyerek ihracatla sonuçlanması gereken bir oluşum hedeflenmektedir. Oluşturulacak iş ve işçi havuzlarıyla eşleşme sağlanıp istihdam konusu önemli ölçüde çözüme ulaşmış olacaktır.

ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ ANLATILACAK

Bu projeyle Derince’ yi, devlet teşvikleri ve desteklerini belediye imkanlarını kullanarak  esnafı ve halkı kalkındırmış örnek ticari kent yapma olanağımız vardır.Destek ve teşvikler konusundaki bilgileri toparlayıp; esnafa, köylüye ve talepte bulunanlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmakla birlikte, belirli periyodlarla bilgilendirme eğitim programları düzenleyecek. Örneğin; her ay belirlenecek konu üzerine esnaf ve köylüye salon toplantıları düzenlenecek. Yeni gelişmeler ve çalışma örnekleri anlatılacak.

“ÖNCÜLÜK ETMELİYİZ”

Bölgenin ticari olarak bilimsel çalışmalarını arttırma yönünde çalışmalar yapması, öncü projeler üretmesi; Örneğin; Dış Ticaret Meslek Lisesi, İhracat Akademisi  ve Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Akademisi kurulması için çalışmalar yapmak.Cumhur Başkanlığı Yönetim sistemini yakından takip ederek bakanlıkların projelerini yerelde hayata geçirmek için, bölgemize uygun olan yatırımları çekmek için girişimde bulunmak. Örneğin bunlardan bir tanesi Ticaret Bakanlığı projelerinden olan teknolojik olarak kalkınma için Teknoloji Serbest Bölgesi kurulması fikrine öncülük etmemiz olabilir.

“ESNAFIN GÖRÜŞLERİNİ ALMALIYIZ”

Esnafın maliyetlerini ve satış fiyatlarını düşürme yönünde esnaflarla birebir ve topluluklar halinde görüş alış verişiyle çalışmalar yapmak. Her mahallede salon toplantıları düzenleyip esnafın görüşlerini almalıyız. Yeni kurulacak işletmeler için istihdam şartı getirilip örneğin; şartlarda 10 personel çalıştıracaksa kuruluş aşamasında belediyenin bazı maddi kalemlerde kolaylık sağlanması değerlendirilebilir.Sanayiyi Bölgede arttırıp istihdam konusunda özellikli çaba sarf etmek, ayrıca belirlenecek bir bölgede, devlet desteği ile yeni bir sanayi bölgesi oluşturmak değerlendirme konusu olabilir.Derince’yi  kalkındırmamız için Ticari Cazibe merkezi yapmak için özel çaba sarf etmemiz gerekliliği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ülkemizin ekonomiyi kalkındırma üzerine girişimler yaptığını da göz önüne alırsak yerelde başlamamız tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Önergemizin içinde kısa ve uzun vadeli değerlendirilecek proje çalışmaları yer almaktadır.

“BİR KISMI KARŞILANMALI”

Belediye bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı, sponsor arayışları ve finans desteği bulma gerekliliğimiz olduğu gibi belediye şirketlerimiz tarafından bir kısmı karşılanmalı diye düşünüyoruz. Yapılacak çalışmalar için gerekirse mevcut şirketlerin çalışma alanları geliştirilip belediye hizmeti olarak da yapılması mümkündür. Şöyleki; kurulacak birinşaat şirketi ve ya beton şirketi belediye projelerini tamamlarken diğer bir yandanda diğer belediyelere hizmet satışı yapılabilir.

Bugün 14:39 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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