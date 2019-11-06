SANTEK 2019 kapılarını açtı

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından , Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) işbirliğinde; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenen SANTEK 2019 6-9 Kasım tarihleri arasında açık olacak.

YOĞUN KATILIM

Programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz,Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler,Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş, Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

112 FİRMA STANT AÇTI

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Enerji Savunma ve Savunma Yan Sanayi, Elektrik Elektronik ve Otomasyon, Robotik Otomasyon, Üretim Makineleri ve İmalat Endüstrisi, Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller, Kaynak Teknolojileri, Liman Tersane ve Gemi Sanayi, Lojistik, Kimya Sanayi, İstifleme Teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren toplam 112 firma fuar kapsamında stant açtı.

“KOCAELİ’NİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Program açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; “Birlikte rahmet ve bereket vardır. Burda ortaya çıkan eser birliğin eseridir. Altı yıl önce çıkılan yolda bu eseri görmek çok önemli. Fuarımızı savunma sanayine hizmet veren,otomotiv yan sanayi,üretim makinaları demir çelik sanayimizin gözde temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Üreten Kocaeli’nin üreten değerlerine sahip çıkıyoruz. Para üretilen yerde değil vitrinin olduğu yerde kalıyor. Fuarmız’da bu yıl 19 farklı ülkeden 112 firmanın olduğu fuarımızda 175 iş insanı da misafirimiz olacaktır. Fuarımızın bir diğer faydası da Kocaelimiz’in misafirperverliğini de dış ülkelere tanıtmak olacak” dedi.

ZEYTİNOĞLU: HEDEFİMİZ 35 BİN ZİYARETÇİ

Alagöz’ün ardından konuşma yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Bu yıl 112 firmadan 56’sı il dışından geldi. Diğerleri başka illerden geliyor. Bu fuarda beklentimiz 35 bin ziyaretçi yönünde. Eş zamanlı iki faaliyetimiz var. Birincisi savunma sanayiden bir araya getirdiğimiz yabancı ve yerel firmalarımızla binden fazla iş görüşmesi yapmak, ikincisi de dijital dönüşüm alanına uyum sağlamak için çalışmalar yapmak. Bunun için de Ar-Ge temsilcileri ve üniversitemizle bir araya gelerek proje üretimini sağlayacağız. Bu fuarların turizme katkısı da çok büyük, gelen misafirlerimizden dolayı otellerimizin çoğu dolmuş durumda. Üç tane otelle çalışıyoruz ve hepsi dolu, misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Fuarımızın herkese faydalı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ 1500 İŞ GÖRÜŞMESİ YAPMAK”

Bu sene farklı ülkelerden rekor bir katılım sayısı olduğunu ifade eden Zeytinoğlu; “Fuara katılan 19 ülkeden 175 iş insanı da geldi. ;İngiltere, Rusya, Uganda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Libya Arap Cemahiriyesi, Nijerya, Yunanistan, Makedonya, Tunus, Belçika, Kanada, Küba, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Sırbistan, Slovakya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti fuarda. Hedefimiz; 1500 adet ikili iş görüşmesi yapmak. Bu katılımcılarımızlayoğun temaslarımız olacaktır. Savunma sanayi firmalarından 4 tanesi (ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve STM) dünyanın en büyük 100 savunma şirketlerinden biridir. Savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için bu fuar önemli bir fırsat. Çünkü gelen katılımcılar bizim firmalarımızla işbirliği de yapacaktır. Bu da fuarımızın bir başka güzelliği. Burda amacımız Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yöneticilerinibu bölgelerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları ve akademisyenlerle bir araya getirerek, yeni ve ileri teknolojilerle mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcileri buluşturmak.Ayrıca bu tür fuarlar sayesinde ilimizcazibe merkezi haline gelecektir” dedi.

BÜYÜKAKIN: KOCAELİ EKONOMİ BAŞKENTİ OLACAK

Kocaeli’nin fuar ve festival merkezi olmaya aday olduğunu ifade eden Büyükakın; “Altıncısını yapmış olduğumuz fuarımızın Kocaeli’ye çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Kocaeli büyük ve güçlü bir şehir, daha da güçlenecek, bu güçle geleceğe doğru yürüyoruz. Üniversitemize, sanayimize, ve teknolojik faaliyetlerimize baktığımızda gelecekte ekonomi başkenti olacağımıza inanıyorum. Bu fuarlar şehirler arası ve dış ülkelerden gelen ziyaretçilerimiz sayesinde de turizme katkı sağlıyor. İlimizin turizmle alakalı kısımlarında da iyileştirmeler yapacağız. Kocaeli her sektörde emin adımlarla ilerleyecek. Kocaeli fuarların festivallerin merkezi olmaya aday bir şehirdir. İki üniversitemiz var bunlar Kocaeli’ye çok büyük katkı sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek. Bu fuarımızın ilimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“SAVUNMA SANAYİSİ GELİŞMEYEN SİVİL ALANDA DA GELİŞMEZ”

TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir; “Ülkemizde örnek başarılara imza atacak çalışmalar yapıyoruz. Milletimizin istikbali için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Savunma sanayini geliştirmeyenler sivil alanda da gelişme gösteremez. Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı bölge Kocaeli’dir. Savunma sanayideki uygulamaların hepsine erişmek de sanayileşmede başka bir boyuta geldiğimizin göstergesi. İhracat potansiyelimizin harekete geçmesi de burada çok önemli. Her sene artan bir ivmeyle ihracatta da ilerliyoruz. Bu fuarların ihracat anlamında da hayırlı neticeler vermesini temenni ediyoruz. Bu bölgede olgunlaşmış sanayi yapısının klasik uygulamaların dışında dijital dünyaya eğilerek, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve yenilikçi bir yapıyla dünyada boy göstermesi gerekir. Bu fuarlar sanayimize bu açıdanda ışık tutacaktır. Bölgenin sanayideki öneminitekrar vurgulayarak yeni dijital çağı takip etmek, savunma sanayide de ülkemizi dünyada belirli bir noktaya getirecektir diyorum” dedi.

“DIŞ TİCARETİN YÜZDE 17’SİNİ KOCAELİ KARŞILIYOR”

Programda son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’nin. 13 Organize sanayi bölgesi var. Kocaeli Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden birisi. İlimiz 236’sı yabancı sermaye olmak üzere 2 bin 588 sanayi kapasiteli işletmeye sahip. Kocaeli gümrüklere baktığımızda Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini gerçekleştiriyor. Bu fuarla çalışmalar daha iyi noktalara taşınacaktır. Firmalar burada karşılıklı görüşmeler gerçekleştirecektir. Bu fuarda millileşme yolunda önemli bağlantılar yapılacaktır. Sanayicilerimizden talepte bulunabileceği bu fuar oldukça anlamlı” dedi.