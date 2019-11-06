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İzmit Belediyesi ailelerin yanında

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan İzmit Belediyesi’nden bir aileye daha yardım eli uzatıldı.
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İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan ve olmaya devam eden İzmit Belediyesi bir aileye daha yardım elini uzattı. Sağlık problemleri nedeniyle İzmit Belediyesi’nden destek isteyen 6 yaşındaki Miraç’ın ailesinin bu talebine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kayıtsız kalmadı. 

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR 

6 yaşındaki Miraç’ın sünnet operasyonu İzmit Belediyesi aracılığıyla Op. Dr. Arzu Özyer Bektaş tarafından gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Dost Eller aracılığı ile gerçekleşen başarılı operasyon sonrası Miraç’ın ailesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Arzu Özyer Bektaş’a teşekkürlerini iletti.

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