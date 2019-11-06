Medical Park 'Şans Ver' projesi ile organ bagışına çağırıyor

Medical Park Hastaneleri 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla “Şans Ver” isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Sağlık alanının öncü kuruluşlarından biri olmanın sorumluluğuyla hareket eden Medical Parkproje kapsamında; bağış ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıyla farkındalık çalışmalarına imza atacak.Ayrıca Medical Park Hastaneleri’nin lobilerindestant kurularak yıl sonuna kadar organ bağışı toplanacak.

Proje kapsamında Türkiye’de 28 bini aşkın kişinin organ yetmezliği nedeniyle zor koşullarda hayatını sürdürdüğü ve yaşama tutunmak için mücadele verdiğine dikkat çekiliyor. Her yıl binlerce yeni ismin organ bekleme listesine eklenmesine karşın ülkemizdeki organ bağışı ortalamasında istenenin çok altında olmasından hareketle projeyi hayata geçiren Medical Park, organ bağışı sayısının artması için çalışacak.

Organ bağışında bulunmak isteyenlerMedical Park şubelerinde kurulacak organ bağışı stantlarının takviminewww.sansver.orgadresinden ulaşabilecek. Sayfada organ bağışıyla ilgili bilgiler ve merak edilen soruların cevapları da yer alıyor.

VM MEDICAL PARK KOCAELİ VE MEDICAL PARK GEBZE HASTANELERİ DE BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

Şehrinin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi ve Medical Park Gebze Hastanesi de Şans Ver Kampanyası’nda önemli rol üstlenecek. Hastaneler, grubun organ bağışına yönelik çağrısını Kocaeli’deduyurarak, birçok farkındalık çalışmasına imza atacak. Ayrıca hastaneleryıl sonuna kadar giriş lobilerinde kuracağı stantlar aracılığıyla organ bağışı toplayacak. Hastanelerin stant kuracağı tarihler hakkında bilgiye www.sansver.org adresinden ulaşılabiliyor.

BAĞIŞ İÇİN 5 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Organ bağışında bulunmak için sağlık ocaklarına, il/ilçe sağlık müdürlüklerine, bu konuda yetkilendirilmiş devlet ve özel hastanelerin organ bağışı ünitelerine başvurulabiliyor. İki tanık huzurunda imzalanan kısa bir form sonrasında, bağışçıya ''Doku ve Organ Bağış Belgesi'' veriliyor.