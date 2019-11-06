Gökdeniz’in Milli takımdan affı istendi

U19 Genç Milli Takımın Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri aday kadrosuna davet edilen Kocaelispor’un yetenekli ismi Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Pazartesi günkü toplantıda gelen daveti değerlendiren yönetim, söz konusu dönemde oynanacak iki önemli maçı dikkate alarak, TFF ile görüşülmesi kararı aldı.

Başkan Hüseyin Üzülmez, TFF U19 Milli takım yetkileriyle temasa geçip,” Bizim için çok değerli bir futbolcu, şampiyonluk yolundaki iki önemli maçta oynayamayacak olması sıkıntı yaratabilir. Bu seferliğine affını rica ediyoruz” dedi. TFF yetkilisi Üzülmez’e olumlu yanıt verdi ve Gökdeniz aday kadrodan çıkartıldı.