Gökdeniz’in Milli takımdan affı istendi

U19 Genç Milli Takımın Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri aday kadrosuna davet edilen Kocaelispor’un yetenekli ismi Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Pazartesi günkü toplantıda gelen daveti değerlendiren yönetim, söz konusu dönemde oynanacak iki önemli maçı dikkate alarak, TFF ile görüşülmesi kararı aldı.
Başkan Hüseyin Üzülmez, TFF U19 Milli takım yetkileriyle temasa geçip,” Bizim için çok değerli bir futbolcu, şampiyonluk yolundaki iki önemli maçta oynayamayacak olması sıkıntı yaratabilir. Bu seferliğine affını rica ediyoruz” dedi. TFF yetkilisi Üzülmez’e olumlu yanıt verdi ve Gökdeniz aday kadrodan çıkartıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz