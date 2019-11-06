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Hayal Kahvesi baskın yedi!

Başiskele sınırları içerisinde yer alan Symbol AVM’de bulunan Hayal Kahvesi’nin Levent Yüksel konseri, işletmenin içki ruhsatı olmaması nedeniyle iptal edildi
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2017 yılında, Başiskele sınırları içerisinde yer alan Symbol AVM’de hizmet vermeye başlayan ve elde edilen bilgilere göre o günden bu yana içki ruhsatı olmadan işletilen Hayal Kahvesi’ne denetim yapıldı. Hayal Kahvesi, içki ruhsatı nedeniyle başvuruda bulunmuş ancak işletmenin hastaneye çok yakın olması nedeniyle içki ruhsatı verilmemişti. 3 yıldan bu yana ruhsat almaya çalıştığı öğrenilen işletmenin, hastane yakınında olması nedeniyle ruhsat almasının olanaksız olduğu ve bu şekilde faaliyetlerine devam ettiği biliniyordu.

UYARI ALDILAR

Hayal Kahvesi’nin yetkililerinin, mevcut durum nedeniyle çok kez İl Tarım Müdürlüğü’nden uyarı aldığı, baskın yediği ve alkollerine el konulduğu kaydedildi. Tüm bunlara rağmen işletmenin ruhsatsız şekilde faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bir kez daha Hayal Kahvesi’nin genel merkezi konumunda olan Kavanlar’a işletmeye giderek, cezai işlem uyguladı ve alkollere el koydu. Bu nedenle Hayal Kahvesi’nde dün gerçekleştirilmesi planlanan Levent Yüksel konserinin de iptal olduğu öğrenildi.

CUMA GÜNÜ MÜHÜRLENEBİLİR

Öte yandan, elde edilen bir başka bilgiye göre Hayal Kahvesi’ne bir şok da Başiskele Belediyesi’nden geldi. Belediye ekipleri, Hayal Kahvesi’ne 8 Kasım Cuma gününe kadar ruhsatını getirmesi için süre verdi.  Bunun üzerine yeniden ruhsat almak için girişimlere başlayan Hayal Kahvesi’nin hastaneye çok yakın olması nedeniyle ruhsat almasının olanaksız olduğu ve cuma gününe kadar Başiskele Belediyesi’ne gerekli evrakları vermemesi durumunda kapısına mühür yiyeceği belirtildi.

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