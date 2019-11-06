Gökdeniz ile masaya oturulacak

Bu sezon Milli takım kurmayları tarafından yakın takibe alınan ve Alemdağ maçının ardından U-19 Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Gökdeniz Bayrakdar’ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Kocaelispor’a 2016’da Kandıra Gençlerbirliği’nden transfer edilen Gökdeniz’in sözleşmeyi uzatacağı tahmin ediliyor. Kocaelispor yönetimi Gökdeniz’in sözleşmesi ile ilgili olarak Murat Erdoğan ile görüşme yapacaktı.