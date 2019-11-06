Bu sezon Milli takım kurmayları tarafından yakın takibe alınan ve Alemdağ maçının ardından U-19 Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Gökdeniz Bayrakdar’ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Kocaelispor’a 2016’da Kandıra Gençlerbirliği’nden transfer edilen Gökdeniz’in sözleşmeyi uzatacağı tahmin ediliyor. Kocaelispor yönetimi Gökdeniz’in sözleşmesi ile ilgili olarak Murat Erdoğan ile görüşme yapacaktı.
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Gökdeniz ile masaya oturulacak
Bu sezon Milli takım kurmayları tarafından yakın takibe alınan ve Alemdağ maçının ardından U-19 Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Gökdeniz Bayrakdar’ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz