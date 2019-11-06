Damper Kemal Kütük’ten Karamürsel’e tatlı ziyafeti

BAL 11. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karamürselspor’un, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul takımlarından Çengelköyspor’la deplasmanda oynadığı maç öncesinde bir tepsi baklava ikram edeceğini açıklayan ve Çengelspor’u 3-0 yenen Karamürselspor’u idmanda ziyaret eden, Kemal kütük sözünü yerine getirdi. Uzun yıllar amatör olarak futbol oynayan Karamürselli Damper Kemal olarak tanınan, şimdilerde koyu Karamürselspor taraftarı olan Kemal Kütük, bir tepsi tatlı ikramında bulundu. Kemal Kütük, başta Karamürselspor antrenörü Cem Baki olmak üzere futbolcuları tek tek tebrik ederek önümüzdeki hafta sonu yine İstanbul’un başarılı takımlarından Uzunköprüspor deplasmanından galibiyetle dönmeleri karşılığında sürpriz ikramının olacağını da belirtti.