Çocuklar; Dersimiz FATSA!..

Antrenman öncesinde yapılan toplantının ardından ilk serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, 2 set halinde çıkışlar yapıldı. Devamında top kapma ve pas çalışması uygulandı. Antrenman, ara dinlenmeli yüklemeli koşularla devam ederken, yarım sahada kontrol pasa dayalı çift kale maç ile sona erdi. Teknik adam Selahaddin Dinçel, futbolcularından özellikle dar alanlarda paslaşmaların yerden yapılmasını isterken, çift kale maç oldukça yüksek tempolu geçti.

BÜYÜK KEREM TAKIMA GİRME YE BAŞLADI

Sol ayak başparmak tırnağı atan Sefa ile ağrıları bulunan Yakup’un yürüyüş yaptığı antrenmanda, Büyük Kerem’in de takımla birlikle çalışmalara başlaması ve çift kale maçta da joker pozisyonunda forma giymesi memnuniyetle karşılandı. Kocaelispor dün ise çift antrenman yaptı. İlk antrenman gündüz 10.00’da, ikincisi ise akşam 16.00’daydı. Fatsa karşısında yüksek tempolu ve bol prese dayalı bir maça çıkacağı düşünülen Kocaelispor’da, alınacak galibiyetle yüksek moral atmosferinin devamı hedefleniyor.