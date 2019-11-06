Prometeon Türkiye’nin 30 kişilik gönüllü koşucusu, 3 Kasım Pazar günü 41’ncisi gerçekleşen İstanbul Maratonu’nda on binlerce kişi ile birlikte koştu. Çalışanlar, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) adına koşarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldu. 106 ülkeden yaklaşık 37 bin civarında sporcu ile çok sayıda koşucunun katıldığı 41. İstanbul Maratonu, bu yıl "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganı ile 3 Kasım'da düzenlenirken, maratonun gerçekleştiği Kasım ayı boyunca birçok koşucu ve kurumsal takım, gönüllüsü oldukları dernekler ve vakıflar için, bağış toplayarak destek oldu, yardımseverlik koşuları gerçekleştirdi.
Bugün 15:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
PROMETEON TÜRKİYE TEGV’E DESTEK İÇİN KOŞTU
Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin gönüllü koşucularından oluşan maraton takımı, bu yıl 3 Kasım tarihinde düzenlenen 41.İstanbul Maratonu’nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) adına koştu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz