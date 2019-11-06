PROMETEON TÜRKİYE TEGV’E DESTEK İÇİN KOŞTU

Prometeon Türkiye’nin 30 kişilik gönüllü koşucusu, 3 Kasım Pazar günü 41’ncisi gerçekleşen İstanbul Maratonu’nda on binlerce kişi ile birlikte koştu. Çalışanlar, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) adına koşarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldu. 106 ülkeden yaklaşık 37 bin civarında sporcu ile çok sayıda koşucunun katıldığı 41. İstanbul Maratonu, bu yıl "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganı ile 3 Kasım'da düzenlenirken, maratonun gerçekleştiği Kasım ayı boyunca birçok koşucu ve kurumsal takım, gönüllüsü oldukları dernekler ve vakıflar için, bağış toplayarak destek oldu, yardımseverlik koşuları gerçekleştirdi.