Valilikte resmi olarak onaylanan Hodri Meydan Derneği’nde, Başkan Ferhat Uzun ve yönetimi Kocaelispor takımı ile kahvaltıda buluşuyor. Kahvaltıda Kocaelispor yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları yer alacak. Kent Meydanı karşısında yer alan ve kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Alaçatı Muhallebicisi’ndeki organizasyon saat 10.00’da başlayacak.
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Hodrimeydan kahvaltı düzenledi
Valilikte resmi olarak onaylanan Hodri Meydan Derneği’nde, Başkan Ferhat Uzun ve yönetimi Kocaelispor takımı ile kahvaltıda buluşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz