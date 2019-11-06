Hodrimeydan kahvaltı düzenledi

Valilikte resmi olarak onaylanan Hodri Meydan Derneği’nde, Başkan Ferhat Uzun ve yönetimi Kocaelispor takımı ile kahvaltıda buluşuyor. Kahvaltıda Kocaelispor yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları yer alacak. Kent Meydanı karşısında yer alan ve kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Alaçatı Muhallebicisi’ndeki organizasyon saat 10.00’da başlayacak.