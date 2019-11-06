Kocaelispor’un Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı haftanın ilk antrenmanı öncesinde teknik adam Selahaddin Dinçel saha ortasında futbolcuları ile yaklaşık yarım saat süren bir toplantı yaptı. Karşılıklı fikir alış verişlerinin yapıldığı tatlı sohbette Alemdağ maçı masaya yatırılırken, Fatsa maçının önemine vurgu yapıldı. Yüzlerin güldüğü sohbet sonunda Selahaddin Dinçel, Alemdağ maçında attığı 2 ve 1 asistle öne çıkan Kaptan Burak Süleyman’a parfüm hediye etti. Erbaa maçında da hediyeyi Yakup kapmıştı. Dinçel’in her maçta bir futbolcusunu bu şekilde ödüllendireceği öğrenildi.
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İkinci hediye Burak Süleyman’a
Kocaelispor’un Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı haftanın ilk antrenmanı öncesinde teknik adam Selahaddin Dinçel saha ortasında futbolcuları ile yaklaşık yarım saat süren bir toplantı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz