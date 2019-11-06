Kocaelispor’da mevcut kadronun en eski ve en vefalı futbolcuları arasında yer alan Mert Yavuz yeni sezonda dakikalar azalmıştı. 2012 yılında Kocaeli Güneşspor’dan Kocaelispor’a gelen ve aralıksız olarak Yeşil Siyahlı formayı 8 yıldır giren başarılı orta saha oyuncusu, Alemdağ maçının son bölümlerinde oyuna girdi ve orta sahayı oldukça rahatlattı. Teknik adam Selahaddin Dinçel’in futbolcu ile olan samimiyeti ve doğru iletişimi dikkatlerden kaçmazken, Mert’in psikolojik olarak da kendine geldiği görüldü.
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Mert’in morali yerine geldi
Kocaelispor’da mevcut kadronun en eski ve en vefalı futbolcuları arasında yer alan Mert Yavuz yeni sezonda dakikalar azalmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz