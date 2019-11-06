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Mert’in morali yerine geldi

Kocaelispor’da mevcut kadronun en eski ve en vefalı futbolcuları arasında yer alan Mert Yavuz yeni sezonda dakikalar azalmıştı.
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Kocaelispor’da mevcut kadronun en eski ve en vefalı futbolcuları arasında yer alan Mert Yavuz yeni sezonda dakikalar azalmıştı. 2012 yılında Kocaeli Güneşspor’dan Kocaelispor’a gelen ve aralıksız olarak Yeşil Siyahlı formayı 8 yıldır giren başarılı orta saha oyuncusu, Alemdağ maçının son bölümlerinde oyuna girdi ve orta sahayı oldukça rahatlattı. Teknik adam Selahaddin Dinçel’in futbolcu ile olan samimiyeti ve doğru iletişimi dikkatlerden kaçmazken, Mert’in psikolojik olarak da kendine geldiği görüldü.

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