Tekvando'do büyük ortaklık!

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Taekwondo Ortak Antrenman Programı olumlu bulundu. Derince Şehit Emre Kaan Arlı Spor Salonu’nda Derince Akademi Spor Kulübü’nün organize ettiği Tuncay Karak yönetimindeki ortak çalışma programı için Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü antrenörü İsa Gündağ teşekkürlerini iletti. Ortak program katılan Tekvando kulüpleri Altınova Belediye Tekvando, Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü, Gölcük Belediye Spor Kulübü, Durukan Gençlik Spor Kulübü, Kocaeli Olimpik Spor Kulübü, İstanbul Erdoğan Spor Kulübü, örnek bir çalışmaya imza attı.