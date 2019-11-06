Taekwondo Ortak Antrenman Programı olumlu bulundu. Derince Şehit Emre Kaan Arlı Spor Salonu’nda Derince Akademi Spor Kulübü’nün organize ettiği Tuncay Karak yönetimindeki ortak çalışma programı için Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü antrenörü İsa Gündağ teşekkürlerini iletti. Ortak program katılan Tekvando kulüpleri Altınova Belediye Tekvando, Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü, Gölcük Belediye Spor Kulübü, Durukan Gençlik Spor Kulübü, Kocaeli Olimpik Spor Kulübü, İstanbul Erdoğan Spor Kulübü, örnek bir çalışmaya imza attı.
Bugün 15:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:42 TSİ
Tekvando'do büyük ortaklık!
Taekwondo Ortak Antrenman Programı olumlu bulundu. Derince Şehit Emre Kaan Arlı Spor Salonu’nda Derince Akademi Spor Kulübü’nün organize ettiği Tuncay Karak yönetimindeki ortak çalışma programı için Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü antrenörü İsa Gündağ teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz