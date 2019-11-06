Kentimizin yeni kurulan kulüplerinden olan, ancak en eski yerleşim bölgelerinden sayılan Erenler’in temsilcisi Erenler Spor Kulübü, kuruluşunu tamamladıktan sonra, geleceğe olan atılımlarını hızla sürdürüyor. Yönetim kurulu “Her geçen gün daha da büyüyen koca bir aileyiz”! sloganıyla yol alırken, lisanslı sporcu sayısını da hızla artırıyor. Mahalle sakinlerinden de kulübe yoğun ilgi olması, yöneticileri mutlu ediyor.
Bugün 15:41 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:43 TSİ
Erenlerspor her geçen gün büyüyor
Kentimizin yeni kurulan kulüplerinden olan, ancak en eski yerleşim bölgelerinden sayılan Erenler’in temsilcisi Erenler Spor Kulübü, kuruluşunu tamamladıktan sonra, geleceğe olan atılımlarını hızla sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz