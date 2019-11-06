Erenlerspor her geçen gün büyüyor

Kentimizin yeni kurulan kulüplerinden olan, ancak en eski yerleşim bölgelerinden sayılan Erenler’in temsilcisi Erenler Spor Kulübü, kuruluşunu tamamladıktan sonra, geleceğe olan atılımlarını hızla sürdürüyor. Yönetim kurulu “Her geçen gün daha da büyüyen koca bir aileyiz”! sloganıyla yol alırken, lisanslı sporcu sayısını da hızla artırıyor. Mahalle sakinlerinden de kulübe yoğun ilgi olması, yöneticileri mutlu ediyor.