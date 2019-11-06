Yavuzspor’dan muhteşem dönüş

1.Küme’nin kritik maçlarından birini oynayan Yavuzspor, 2-0 yenilgiden 3-2’lik galibiyete ulaşarak zirveye dev bir adım attı. Deplasmanda muhteşem bir maça ve skora imza atan Yavuzspor, Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda kıyasıya bir yarış veriyor. 22 puana yükselen Harbişspor, sezonun ilk yarısını lider kapatırken, yarının son maçında Darıcaspor’u 4-1 mağlup etti. Takipçisi 20 puanlı Yavuzspor ise Seka Doğanspor’u 3-2 yenerek takibini sürdürdü. Alikahya ise haftanın en zarar gören takımı oldu. Şampiyon adaylarından olan ekip, Başaran ile 2-2 berabere kalarak, yarıyı kötü bir skorla kapattı.