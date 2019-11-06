Lider Kocaelispor U15 Tuzla’yı ezdi geçti: 4-0

Ercan Ağaçe yönetimindeki Kocaelispor U-15 takımı, Tuzla karşısında 4 gollü galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Bölgesel Gelişim Ligleri (Akademi)’nde ilimizi temsil eden Kocaelispor, liderliğini sürdürüyor. En yakın rakibi İnegölspor’un ise 17 puanı bulunuyor. Vinsan’da oynanan maçta takım sahaya Onur Alp, İbrahim İsa, Nihat, Eren, Talha, Eren Ocaklı, Olcan, Bedirhan, Yağız, Emir Ali Ağaçe on biriyle çıktı. Goller 18.dakikada Yağız Gül, 37. dakikada Eren Ocaklı, 44. Dakikada Olcan Gökdemir ve 79. dakikada Nihat Üçüncü’den geldi.