Dilovası Genç Fenebahçeliler'den Van'a yardım 

Dilovası GFB taraftar grubu 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Van'ın Tuşba ilçesindeki Mevlana İlkokulu'na 20 koli yardım götürdü. Başkan Aydemir ve yönetimden bir grup, hediyeleri kendi elleriyle vermek için uçakla Van'a gitti. Dilovası GFB Başkanı İlhan Aydemir, “Van'a düzenlediğimiz yardımımız yerine ulaştırdık. Miniklerimizin yüzünü güldürmeye vesile olmak çok güzel bir duygu” dedi.