Çelikyılmaz da Kullar’dan ayrıldı

Murat Son’dan sonra alt yapı antrenörü Abdullah Çelikyılmaz da görevinden istifa etti. Çelikyılmaz açıklamasında “30.06.2017 yılından beri yaklaşık 2.5 yıldır çalıştığım Kullarspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte beraber çalıştığım yönetim kuruluna, antrenör arkadaşlarıma, A Takım, alt yapı sporcularıma ve kulüp personeline teşekkür ediyorum. Kullar camiasına ve Kullarspor’a başarılar diliyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz