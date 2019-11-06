Çelikyılmaz da Kullar’dan ayrıldı

Murat Son’dan sonra alt yapı antrenörü Abdullah Çelikyılmaz da görevinden istifa etti. Çelikyılmaz açıklamasında “30.06.2017 yılından beri yaklaşık 2.5 yıldır çalıştığım Kullarspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte beraber çalıştığım yönetim kuruluna, antrenör arkadaşlarıma, A Takım, alt yapı sporcularıma ve kulüp personeline teşekkür ediyorum. Kullar camiasına ve Kullarspor’a başarılar diliyorum” dedi.