Aksoy: Çıraklık, ustalığa gidilen yoldaki başlangıç noktasıdır!..

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Vali Aksoy’un yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, daire müdürleri, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Çintimar ve Büyükşehir Çakmak’ın konuşmalarının ardından Vali Aksoy yaptığı konuşmasında “Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda, çıraklarımıza dönük olarak bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunun başlangıç programında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çıraklık ustalığa gidilen yoldaki başlangıç noktasıdır. Bir meslek edinme bakımından da önemli bir aşamadır. Çırak arkadaşlarımızın kendilerini yetiştirmeleri ve meslek edinmeleri kendi alanları için oldukça önemli bir çalışmadır” dedi.

SPORLA İLİŞKİLENDİRMEK ÇON ÖNEMLİ…

Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak bunu tamamıyla bütünleştirerek daha iyi bir noktaya taşımak bakımından da sporla ilişkilendirilmesi de bu arkadaşlarımızın hayata bakışlarında, sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmalarında oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Sporu her alanda hangi noktada olursak olalım ihmal etmeden yapmak durumundayız. Ne kadar çok spor yapabilirsek, sağlıklı bir vücuda sahip olursak, bu bizim başarımıza ve işteki verimliliğimize de yansıyacaktır. Bu yönüyle baktığımızda bu organizasyon gençlerimizin hem birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyalleşmelerini, hem de kendi mesleklerinde daha başarılı bir noktaya gelebilmelerinde katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmadır. Sadece futbol oynamak, takımlar oluşturarak turnuvalar yapmak değil, bugün çok değerli hocalarımız tarafından kişisel gelişimden diğer noktalara kadar belirli eğitici faaliyetleri programlar dahilinde sizlerle buluşturmuş olacağız.

PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ…

Bu bakımdan bu projeyi önemsediğimizi ve gençlerimizin bu alanda kendilerini daha da geliştirerek topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamalarını diliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımızı organize ediyor. Bugünde bunun başlangıcını sizlerle birlikte Kocaeli’de gerçekleştiriyoruz. “diyen Sayın Valimiz projede emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.