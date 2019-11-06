Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:46 TSİ- Spor G: Bugün 15:48 TSİ

Aksoy: Çıraklık, ustalığa gidilen yoldaki başlangıç noktasıdır!..

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesi açılış programı, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Vali Aksoy’un yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, daire müdürleri, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Çintimar ve Büyükşehir Çakmak’ın konuşmalarının ardından Vali Aksoy yaptığı konuşmasında “Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda, çıraklarımıza dönük olarak bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunun başlangıç programında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çıraklık ustalığa gidilen yoldaki başlangıç noktasıdır. Bir meslek edinme bakımından da önemli bir aşamadır. Çırak arkadaşlarımızın kendilerini yetiştirmeleri ve meslek edinmeleri kendi alanları için oldukça önemli bir çalışmadır” dedi.

SPORLA İLİŞKİLENDİRMEK ÇON ÖNEMLİ…

Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak bunu tamamıyla bütünleştirerek daha iyi bir noktaya taşımak bakımından da sporla ilişkilendirilmesi de bu arkadaşlarımızın hayata bakışlarında, sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmalarında oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Sporu her alanda hangi noktada olursak olalım ihmal etmeden yapmak durumundayız. Ne kadar çok spor yapabilirsek, sağlıklı bir vücuda sahip olursak, bu bizim başarımıza ve işteki verimliliğimize de yansıyacaktır. Bu yönüyle baktığımızda bu organizasyon gençlerimizin hem birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyalleşmelerini, hem de kendi mesleklerinde daha başarılı bir noktaya gelebilmelerinde katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmadır. Sadece futbol oynamak, takımlar oluşturarak turnuvalar yapmak değil, bugün çok değerli hocalarımız tarafından kişisel gelişimden diğer noktalara kadar belirli eğitici faaliyetleri programlar dahilinde sizlerle buluşturmuş olacağız.

PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ…

Bu bakımdan bu projeyi önemsediğimizi ve gençlerimizin bu alanda kendilerini daha da geliştirerek topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamalarını diliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımızı organize ediyor. Bugünde bunun başlangıcını sizlerle birlikte Kocaeli’de gerçekleştiriyoruz. “diyen Sayın Valimiz projede emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bugün 15:46 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gökdeniz Bayrakdar: Kocaelispor camiasına çok teşekkür ediyorum mask
Gökdeniz Bayrakdar: Kocaelispor camiasına çok teşekkür ediyorum
Çamdaki Körfezli Taraftar’a konuştu mask
Çamdaki Körfezli Taraftar’a konuştu
Aman dikkat!.. mask
Aman dikkat!..
Feridun: Benim için çok anlamlıydı mask
Feridun: Benim için çok anlamlıydı
Fatsa Belediye 5 deplasman maçlarında 1 puan alabildi!.. mask
Fatsa Belediye 5 deplasman maçlarında 1 puan alabildi!..
Narin: Maçı bırakmadık mask
Narin: Maçı bırakmadık
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL