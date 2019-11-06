Efeler’e yan bakılmıyor

İlimizi Türkiye Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki dördüncü maçında da fire vermedi. Lige İzmir’de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan ve 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı İstanbul, Büyükşehir Belediye’yi de mağlup etmeyi başardı. Mavi Beyazlı temsilcimiz İstanbul temsilcisini 3-1’lik skorla geçti.