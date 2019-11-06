İlimizi Türkiye Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki dördüncü maçında da fire vermedi. Lige İzmir’de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan ve 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı İstanbul, Büyükşehir Belediye’yi de mağlup etmeyi başardı. Mavi Beyazlı temsilcimiz İstanbul temsilcisini 3-1’lik skorla geçti.
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Efeler’e yan bakılmıyor
İlimizi Türkiye Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki dördüncü maçında da fire vermedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz