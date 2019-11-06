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Darıca’nın dev spor salonu şekillendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun tribün kaba inşaatı sona erdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun tribün kaba inşaatı sona erdi. Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak.  Yapının bodrum kat mekanik imalatlarına başlayan Büyükşehir ekipleri, tribün kısmının kaba inşaatını tamamladı.

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