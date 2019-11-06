Abdülkadir Karaosmanoğlu: Camiaya teşekkür ederim

Yuvacık Barajı kenarında kurulu Mavi Kayalar Restaurant’ta bir araya gelen başkan ve futbolcular ile teknik heyet, hedefini BAL olarak belirledi. Başkan Karaosmanoğlu “Yıllardır hepimiz gönüllü olarak emeklerimizi verdik. Geceli gündüzlü çalışma yaptık ve tesislerimizle, alt yapımızla bugünlere kadar geldik. Bu sezon Yuvacıkspor BAL’a çıksın istiyoruz ve futbolcu kardeşlerimiz ile teknik heyetimiz ve yönetimimiz olağanüstü gayret gösteriyor. Hepsini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Taraftarımız da bizi destekliyor. En önemlisi de bu. Taraftar olmadan takım olmaz” dedi. Bu arada mavi Kayalar Restaurant’ın sahibi Hüseyin Erdem, taraftarı olduğu takımını krallar gibi ağırlarken takdir topladı. Yuvacıkspor yönetiminde yer alan Başkan Yardımcısı Engin Özkaraaslan, Erdoğan Özkaraaslan, Mahmut Kurtoğlu, Orhan Kurtoğlu, Erkan Dinçay ve İbrahim Çelikiz geceli gündüzlü bir çalışma yaparken, teknik patron Fatih Kurtoğlu ve antrenör Mehmet Tanrıverdi de başarısıyla alkışlanıyor.