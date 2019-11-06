Kadınların finali bugün İzmit’te erkeklerin yarın Derince’de!..

Kadın Öğretmenler Kupası eleme maçları, önceki gün, 8 takımın katılımıyla İzmit Şampiyon Hasan Gemici spor Salonu’nda yonandı. İlk gün 4 maç vardı. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan maçlarda galip gelen takımlar İzmit İlçe, İstanbul Ataşehir İlçe, Edirne Keşan İlçe ve Bursa Karacabey İlçe yarı finale yükseldi. Dün gazetemiz baskıya girerken yarı final maçları devam ediyordu. Bugün ise final maçı oynanacak. Dün oynanan yarı final maçlarında rakiplerini yenen iki kadın öğretmen takımı, bugün İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 10.00’da oynanacak final maçına çıkacak. Bu arada daha ilk maçta yenilen Sakarya İlçe, Çanakkale İlçe, Tekirdağ İlçe ve Balıkesir İlçe takımları ise elendi.

FİNAL 24 KASIM’DA ANKARA’DA…

Milli Eğitim Bakanlığı ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenledikleri Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol maçlarında 8 grupta şampiyon olan kadın ve erkek takımları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ankara’da final maçlarını oynayacaklar. Marmara Bölge birinciliği Erkeklerde 10 takım, kadınlarda 8 takımın katılımıyla düzenlendi. Erkek Voleybol takımları maçları Derince Spor Salonu’nda oynarken, final maçı da yarın yapılacak.

SAKARYA İLÇE: 0

BURSA KARACABEY İLÇE: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Selim Gülhan ***, Serap Kuka ***

SAKARYA İLÇE: Hacer Aygün **, Neriman Şebin **, Çiğdem Kotan ***, Eda Al **, Asiye Asuman Kol **, Fidan Halil **, Zehra Filik **, Çeşminaz Zeybek **, Fatma Sancaklı **, Hilal Gürcoşkun **

BURSA KARACABEY İLÇE: Aslı Okur ***, Seda Arslan ***, Saniye Alegaz ***, Merve Ekicioğlu ***, Serpil Örs ***, Emine Doğru ***, Zeynep Yiğit **, Duygu Yılmaz **

SETLER: 15-25.17-25,14-25

İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE: 3

ÇANAKKALE İLÇE: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Selim Gülhan ***

İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE: Pınar Ekinci ***, Belma Celep ***, Seren Oruç ***, Dilek Çınar ***, Sevda Övüç ***, Songül Şen ***, Oznur Mızrak ***, Dila Atıl **, Sibel Şen **, Nurcan Ozan **, Gizem Oztaş **, Burcak Çubukçuoğlu **

ÇANAKKALE İLÇE: Öznur Erdoğan **, Nazan Aksu **, Sezin Bahar **, Zübeyde Darcan **, Beste Gergin **, Nuran Er **, Nihan Demir **, Fatma Yazgan **, Feyza Çetinkaya **, Serpil Gül **

SETLER: 25-13,25-7.25-13

EDİRNE KEŞAN İLÇE: 3

TEKİRDAĞ İLÇE: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yavuz Kurnaz ***, Özgür Özçınar ***

EDİRNE KEŞAN İLÇE: Gülnur Gürsoy ***, Sema Tezel ***, Deniz Güler ***, Ayşe Kırbıyık ***, Sinem Akalın ***, Elif Nural ***, Menşure Kaya **, Berna Oktay Özkan **

TEKİRDAĞ İLÇE: Gözde Mavi **, Tuğba Hilal Düzgün ***, Emel Metin ***, Özlem Civelek **, Hatice Karadeniz **, Banu Sıddıkoğlu **, Derya Çetinyol **, Büşra Yılmaz **

SETLER: 15-25,26-24,25-19,25-14

İZMİT İLÇE: 3

BALIKESİR İLÇE: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Özgür Özçınar ***, Yavuz Kurnaz ***

İZMİT İLÇE: BELMA Ulusoy Çağlar ***, Sevda Şahin ***, Elif Banadır ***, Fatma Gül Özaltın ***, Derya Şanlıtürk ***, Berna Cansu ***, Senem Kılıç ***, Sibel Bozan ***, SeRAP Sevda ***, Suzan Vural ***, Zeynep Gündüz ***

BALIKESİR İLÇE: Şenay Uzunoğlu **, Tuğçe Ahmet **, Gülfen Gökçe Çkmak **, Aysun Üstün Güler **, Hülya Sönmez **, Funda Dereli **, Didem Şeker **, Burcu Çelik **, Aspurçe Çakır **, Duygu Çapkar Şenlik **

SETLER: 25-19,25-13,25-16