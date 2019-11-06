Mustafa Soydabaş Belde AŞ’nin yönetimine atandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. (Belde A.Ş) yönetim kurulunda önemli bir karar alındı. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No;40 adresinde faaliyet gösteren Belde AŞ yönetim kurulu üyeliğine dikkat çeken iki isim getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kararı ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, 09.10.2019 tarihinde alınan karar ile Belde AŞ yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Soydabaş’ın ne kadar maaş alacağı merak konusu…Diğer taraftan bir diğer dikkat çeken isim ise Hasan Aydınlık oldu. BELDE AŞ’de yönetim kurulu üyesi olan Ali Yeşildal görevden alınırken yerine Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık yönetim kuruluna seçildi.