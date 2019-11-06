Yavru kediye fıtık ameliyatı yapıldı

Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kedinin kasık fıtığı olduğu tespit edildi. Muayenesinde kasık fıtığı olduğu tespit edilen yavru kedi, veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alındı. Yetkililer, ameliyatın başarılı geçtiğini ve yavru kedinin sağlığına en kısa sürede kavuşacağını belirterek, “Tedavisi tamamlandıktan sonra da alındığı mahallede ona bakan kişilere teslim edilecek” denildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz